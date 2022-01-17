Bartın'da batan gemideki personeli kurtaranlara ödül - Son Dakika

BARTIN'da Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, 1 yıl önce İnkum açıklarında batan kuru yük gemisindeki 6 personeli kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline madalya verdi.

Geçen yıl 17 Ocak'ta İnkum açıklarında batan 'Arvin' isimli kuru yük gemisindeki 12 personelden 5'i Ukrayna 1'i Rus olmak üzere 6'sı sağ olarak kurtarıldı. Olayın yıl dönümünde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Bartın Valiliği'ne gelerek Vali Sinan Güner'e teşekkür belgesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 5 personele ise madalya verdi.

'HAYATLARINI RİSKE ATARAK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ'Büyükelçi Bodnar, Sahil Güvenlik personeline teşekkür ederek "Bugün anma ve teşekkür günüdür. 1 yıl önce bugün burada bizim ülke vatandaşlarımızın ve başka ülke vatandaşlarımızın bulunduğu gemi batarak, trajedi yaşandı. Bu personel Sahil Güvenlik ekipleri başta olmak üzere deniz hava başta olmak üzere organize ve koordine olarak çalışması sayesinde kurtarıldı. Bu kurtarma operasyonu bizler için çok önemlidir, çünkü bizim vatandaşlarımızı kurtaran Sahil Güvenlik personeli kendi hayatlarını riske atarak, bu operasyonu gerçekleştirdi. Bu çalışmaların ne kadar özverili ve özenli olduğunu biliyorum. Bu sayede 6 kişi sağ salim kurtarılarak, hayatlarına devam ediyorlar. Ukrayna Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkürlerini iletti. Bugün arama-kurtarma ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de bugün Ukrayna devlet ödülünü teslim etmek için buraya geldik. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.VALİ OLAYIN GEÇMİŞİNİ ANLATTIBartın Valisi Güner ise şunları söyledi:

"17 Ocak 2021 tarihinde saat 12.16'da Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından 1 ticari geminin alabora olduğu ihbarı alınmış, buna istinaden yapılan araştırma neticesinde Bartın limanı demir sahasında bulunan Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisinin ikiye bölünmek suretiyle battığı ve içerisinde bulunan 12 mürettebatın denizde olduğu bilgisi elde edilmiştir. İvedilikle olay mevkiine intikal eden arama kurtarma ekiplerimizin bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde 1'i Rusya vatandaşı, 5'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 6 kişi sağ olarak kurtarılarak gerekli tedavileri yapılmak üzere Bartın Devlet hastanesine sevk edilmiş, 1'i Rusya vatandaşı, 2 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmış, ekiplerimizin bütün gayretlerine rağmen 3 Ukrayna vatandaşına maalesef ulaşılamamıştır. Üstün gayret ve başarıları nedeniyle bugün taltifle onurlandırılan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı teşekkür ediyorum."

- Bartın