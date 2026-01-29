Bartın'da Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı

Bartın'da polis ekiplerinin rüşvet, dolandırıcılık gibi iddialarla ilgili yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın'da rüşvet, dolandırıcılık gibi iddialarla ilgili yaptığı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından şüpheliler Bartın Adliyesi'ne götürüldü. Şahısların savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - BARTIN