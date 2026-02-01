BARTIN'da tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Hasankadı beldesindeki Hanyeri köyünde Yaşar Özsan'a ait tek katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içerideki Özsan komşularının yardımıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında tek katlı tamamen yandı.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Yangın: Tek Katlı Ev Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?