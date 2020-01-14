Bartın Üniversitesi'nde

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından " Türkiye'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Gelecek Perspektifi ve Fırsatlar" konulu konferans düzenlendi.

Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahfuz Elmastaş, "geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, eski çağlardan günümüze kadar insanları hastalıklardan korumak ve hastalıkları tedavi edebilmek için doğal bitkiler, hayvansal maddeler, şifalı sular, madenler ile dinsel görünümlü tedavi uygulamaları gibi farklı birçok yöntem kullandığını söyledi.

Gözlem ve deneme-yanılma yoluyla elde edilen bu bilgilerin yüzyıllarca birikerek kültür mirası olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığını ifade eden Elmastaş, "Günümüzde bu tedavi yöntemleri gittikçe popüler bir uygulama alanı bulma yönünde ilerlemektedir. Bu noktada başta öğrencilerimiz olmak üzere girişimcilerimizin de dikkatini çekmeye devam etmektedir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamında Türkiye'de 12 bin bitki bulunmakta ve bunlardan 3 bin 700'ünü endemik türler oluşturmaktadır. Bu bitkilerin insanlığın hizmetine uygun bir şekilde sunulması ve ekonomimize kazandırılması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Elmastaş, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri", "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Etik Kurulu" ve "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta Fırsatlar" konularında bilgi verdi.

Etkinliğe Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Ucun Özel, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Gök, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.