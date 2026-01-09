Barzani ve ABD Temsilcisi Görüştü

(ANKARA)- Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Görüşmede, bölgedeki ve Suriye'deki siyasi durum, yaşanan son gelişmeler ile Suriye genelinde ve Halep'te artan gerginlikler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, her iki taraf da, gerginlik ve kargaşanın sonlandırılması, durumun normale dönmesi, güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması adına ciddi adımların atılması ve bu doğrultuda her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.