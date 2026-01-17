Barzani ve Barrack'tan Suriye Toplantısı - Son Dakika
Barzani ve Barrack'tan Suriye Toplantısı

17.01.2026 23:21
KDP Başkanı Barzani, ABD'nin Büyükelçisi Barrack ile Suriye'deki durumu ele aldı.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmeleri ele aldı.

KDP Dış İlişkiler Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Barzani ile Barrack ve beraberindeki heyet Erbil'de bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı (IKBY) Mesrur Barzani'nin de hazır bulunduğu toplantıda, Barrack, "ABD Başkanı Donald Trump'ın selamlarını ve takdirlerini" Mesud Barzani'ye iletti, ayrıca Barzani'nin barış sürecindeki rolü ve Suriye'deki son olayların yatıştırılmasındaki katkılarından dolayı takdirini ifade etti.

Toplantıda, Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmeler ele alınırken mevcut sorunlara ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak için diyalog, karşılıklı anlayış ve barışçıl yollara başvurmanın gerekliliği vurgulandı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde Barzani, Suriyeli tarafların çözüm bulmasına yardımcı olma konusunda ABD'nin oynadığı rolü takdir ederek, "Suriye'nin geleceğinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının önemini" vurguladı.

Barzani ayrıca terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile de görüştü, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Barzani, Barrack ve Şahin daha sonra heyet olarak görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya ABD'nin Erbil Başkonsolosu Windy Green, ABD'nin Suriye Kuvvetleri Komutanı General Kevin Lambert ve Albay Zachariah Cork da katıldı.

Yerel medyaya göre, toplantıda Barzani, Suriye'de diyalog, istikrar ve birlikte yaşamanın önemine dikkati çekti. Taraflar, çeşitli konuları tartışarak görüş alışverişinde bulundu ve istikrarı sağlamak için atılacak bazı pratik adımları dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barzani ve Barrack'tan Suriye Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Barzani ve Barrack'tan Suriye Toplantısı - Son Dakika
