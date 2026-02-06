Barzani ve Barrot, Suriye'deki Durumu Görüştü

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve beraberindeki heyetle Suriye'deki son durumu ele aldı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e gelen Barrot ve Şahin ile bir araya geldi.

Barzani ile Barrot, bölgedeki ve Suriye'deki siyasi durum, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi süreç hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Barzani, bu sürecin diyalog yoluyla sonuçlanmasını umut ettiğini ve her zaman bunu desteklediklerini kaydetti.

Barzani, Suriye'de siyasi anlaşmazlıkların Kürtler ile Araplar arasında etnik bir savaşa dönüşmemesi ve "Kürtlere karşı etnik soykırım yaşanmaması" için her türlü çabayı gösterdiklerini, Şam yönetimi ile YPG arasındaki anlaşmayı desteklediklerini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da ülkesinin Kürtlerin haklarını barışçıl yollarla elde etmesini desteklediğini dile getirdi.

Barzani ile Şahin görüşmesinde de Şam yönetimi ve YPG arasında varılan anlaşmanın uygulanması ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

KDP lideri ayrıca, her iki tarafa da anlaşmanın uygulanması ve Kürt halkının haklarının ileriki aşamalarda ve anayasada garanti altına alınası için tüm tarafalar arasında koordinasyon sağlanması çağrısında bulundu.