Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü - Son Dakika
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Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü

03.06.2022 12:07

Başakşehir Kayabaşı'nda bir inşaat alanında göçük meydana geldi.

Başakşehir Kayabaşı'nda bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Alanda risk kontrolü yaparken göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Öte yandan, göçüğün meydana geldiği alan ise havadan görüntülendi.

Başakşehir Kayabaşı'nda bir inşaat alanında saat 11.00 sıralarında temel kazısının tamamlanmasının ardından göçük oldu. Bu sırada inşaat alanında risk kontrolü yapan Salih Yazaydık isim işçi, göçük altında kaldı. Arkadaşının toprak yığını altında kaldığını gören işçiler yardıma koştu. Bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Salih Yazaydık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeninin göçük altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Göçüğün meydana geldiği alan ise dron ile görüntülendi.

(Medeni Topaloğlu-Volkan Kayalar-Hacer İnci/İHA)

Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü
Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü
Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü
Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü

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Başakşehir'de inşaat alanında 1 işçi göçük altında kaldı Başakşehir'de inşaat alanında 1 işçi göçük altında kaldı Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü - Son Dakika


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