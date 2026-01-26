Başakşehir'de Maskeli Şüpheliye Saldırı

Başakşehir'de maskeli bir şüphelinin park halindeki cipe levyeyle zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvercintepe Mahallesi 36. Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında ikamet eden Kadir Akar'ın park ettiği cipine maskeli şüpheli elindeki levyeyle vurmaya başladı.

Araca zarar veren şüpheli, olayı gören çevre sakinlerinin bağırması üzerine kaçarak uzaklaştı.

Cipinde hasar meydana gelen Akar, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Öte yandan, şüphelinin cipe levyeyle zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, maskeli şüphelinin levyeyle araca vurması ve cep telefonuyla olayı kaydetmesi yer alıyor.

Olaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Akar'ın kayınbiraderi Yunus Emre Çoğalan, gece saatlerinde maskeli kişinin araca saldırdığını, maskeli olduğu için şüphelinin kim olduğunu bilmediklerini söyledi.

Herhangi bir kişiyle husumetlerinin bulunmadığını aktaran Çoğalan, konunun şu anda savcılıkta olduğunu kaydetti.