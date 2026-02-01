Başakşehir, Kupada Karagümrük\'e Hazırlanıyor

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
