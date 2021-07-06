Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Antrenmana izinli olan Mert Günok, Nacer Chadli ve Tolga Ciğerci'nin katılmadığı ifade edildi. Sakatlığı bulunan Enzo Crivelli ile Youssouf Ndayishimiye'nin de idmanda yer almadığı kaydedildi. Medipol Başakşehir, yarın sabah saatlerinde kamp için Bolu'ya gidecek. Turuncu-lacivertliler, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına saat 18.00'de Gerede'de yapacağı idmanla devam edecek.

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