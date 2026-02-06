Basant Festivali 25 Yıl Sonra Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Basant Festivali 25 Yıl Sonra Yeniden Başladı

Basant Festivali 25 Yıl Sonra Yeniden Başladı
06.02.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lahor'da Basant Uçurtma Festivali, güvenlik önlemleriyle 25 yıl aradan sonra tekrar düzenlendi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da, geçmişte festival sırasında yaşanan ölümler ve ciddi yaralanmaların ardından ülke genelinde yasaklanan uçurtma uçurulması, 25 yıl aradan sonra Basant Uçurtma Festivali kapsamında yeniden serbest bırakıldı.

Pakistan kültürü açısından önemli bir yere sahip olan Basant Uçurtma Festivali, alınan güvenlik önlemleri kapsamında Lahor'un tarihi Delhi Kapısı bölgesinde başladı.

Üç gün sürecek festivalin başlamasıyla genç, yaşlı ve çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı, Lahor semaları rengarenk uçurtmalarla doldu.

Kültürel miras festivali olarak bilinen Basant'a, Pencap Kıdemli Bakanı Meryem Aurangzeb de katıldı.

Aurangzeb, burada yaptığı değerledirmede, festivalin yeniden düzenlenmesinin, Lahor'un kültürel kimliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aurangzeb, "Lahor'da görebileceğiniz tek şey şenlik renkleri. Bizim miras festivalimiz, kültürel bir festival olan bu festival 25 yıl sonra yeniden Lahor'a döndü." ifadesini kullandı.

Festivalin, eski Başbakan Navaz Şerif'in arzusu doğrultusunda, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'in vizyonuyla hayata geçirildiğini belirten Aurangzeb, "Bu festival gençlerle bağlantılı, mirasla bağlantılı, kültürle bağlantılı. Bu ulusun ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği şey de budur." dedi.

Festivalin güvenli şekilde organize edildiğine dikkati çeken Aurangzeb, "(Festival) Sadece açılmadı, sadece izin verilmedi. Festivalin tam bir güvenlik, emniyet planı ve ulaşım planı mevcut." bilgisini paylaştı.

Olası acil durumlara karşı geniş önlemler alındığını aktaran Aurangzeb, "Allah korusun bir şey olursa diye yaklaşık 200 gezici klinik, 25 sahra hastanesi hazır durumda. Tüm ilçe ve bölge hastaneleri ile üçüncü basamak hastaneler alarmda." sözlerini sarf etti.

Aurangzeb, Basant'ın tarihinin oldukça eski olduğuna değinerek, "Basant festivali, Lahor'un kültürünün, tarihinin ve mirasının bir parçasıdır. Bu bizim kanımızda var." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin yeniden başlamasıyla özellikle gençlerin kültürleriyle 25 yıl sonra yeniden bağ kurduğunu dile getiren Aurangzeb, gökyüzünün renginin değiştiğini söyledi.

Aurangzeb ayrıca Türk halkına da seslenerek, "Öncelikle Türk halkını da tebrik ediyorum ve gelecek yıl inşallah Basant için davet ediyorum." dedi.

Geçmişte festival sırasında havaya ateş açılması ile cam, metal ve jilet kaplı uçurtma iplerinin neden olduğu ölümler ve ciddi yaralanmalar sonucu ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle, uçurtma uçurulması Pakistan genelinde yaklaşık 25 yıl boyunca yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Pakistan, Güvenlik, Festival, Kültür, Güncel, Lahor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basant Festivali 25 Yıl Sonra Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:56:51. #7.11#
SON DAKİKA: Basant Festivali 25 Yıl Sonra Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.