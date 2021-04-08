Başkale'de 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla getirilen çeşitli markalarda 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Böğrüpek Piyade Hudut Karakolu ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Böğrüpek Mahallesi'nde araziye bırakılmış 20 çuvalda 10 bin 420 paket kaçak sigara bulundu.