Başkale'de 510 Gram Eroin Ele Geçirildi

01.02.2026 01:32
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan jandarma denetimlerinde 510 gram eroin bulundu, şahıs gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyruklu şahsın üzerinden 510 gram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamlık Mevkii Yol Kontrol Noktası'nda icra edilen faaliyet neticesinde İran Uyruklu A.S.(49) isimli şahısta 510 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesi muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

