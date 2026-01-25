Başkale'de Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
Başkale'de Kaçak Silah Operasyonu

25.01.2026 13:40
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu silah ve mühimmat ve geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Yeni ve Örenkale mahallelerinde C.A., F.B,l., K.Ç. ve Ş.B. isimli şahısların ikamet ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet tabanca, 147 adet 9 mm. fişek, 37 adet tabanca şarjörü, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet piyade tüfeği şarjörü, 52 adet kartuş, 2 adet lazer nişangah, 140 adet silah iğnesi, 127 adet silah kabzası, 84 adet el kundağı, 47 adet tetik tertibatı, 3 adet namlu ele geçirilerek adli işlemlerine başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçluyla mücadelesine azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

