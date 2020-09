Başkan Akın işçilerle birlikte üzüm hasadı yaptı - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, üzüm sergi alanını ziyaret ederek, hasat yapan çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Akın, tarım işçileriyle birlikte üzüm hasadı yaptı.

Başkan Çetin Akın, Çepnidere Mahallesindeki üzüm üreticileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Turgutlu Ovası'ndaki üzüm sergi alanlarını Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Meclis Üyesi Burhan Irk ve Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte gezdi. Başkan Akın ziyareti sırasında üzüm hasadı yapan üretici ve tarım işçilerine eşlik de etti. Başkan Akın, zorlu koşullar altında toprağı işletmekten vazgeçmeyen üreticilere emek ve fedakarlıkları için teşekkür etti. Üzüm sergi alanını ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Zorlu hava koşulları, her geçen gün daha fazla yük olan maliyet artışlarına rağmen çiftçi kardeşlerimiz büyük özveriyle toprağımızı işlemeye, üretmeye devam ediyorlar. Büyük fedakarlıkla çalışan üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum. Bizler her daim ve her koşulda emekten, üretenden yana olduk. Çiftçilerimize desteğimizi her zaman sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Akın, ziyaret esnasında hem üzüm kesti hem de bandırma yaparak çiftçilere yardımcı oldu. - MANİSA