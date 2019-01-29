Başkan Akın Taksi Durağında

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ziyaretlerini sürdürüyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ziyaretlerini sürdürüyor. Akın, Kemer Taksi ve Yalı Taksi Durağını ziyaret etti.



Başkan Akın, ziyaretleri esnasında taksici esnafları ile gündeme dair konularla ilgili sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Cemal Akın, tüm esnaflara ve şoför esnafına kazasız belasız, hayırlı, bol kazançlı işler temennisinde bulundu. - BARTIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak

Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu

Kızına Yaptığı İşkenceyi "Bu Daha Fragman" Notuyla Paylaşan Anneye 10 Yıl Hapis İstendi