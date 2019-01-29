Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Taksi Durağında

Başkan Akın Taksi Durağında

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ziyaretlerini sürdürüyor.

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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ziyaretlerini sürdürüyor. Akın, Kemer Taksi ve Yalı Taksi Durağını ziyaret etti.

Başkan Akın, ziyaretleri esnasında taksici esnafları ile gündeme dair konularla ilgili sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Cemal Akın, tüm esnaflara ve şoför esnafına kazasız belasız, hayırlı, bol kazançlı işler temennisinde bulundu. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

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