Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar Sakaryaspor'un yeni yönetimini ağırladı
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Başkan Alemdar Sakaryaspor'un yeni yönetimini ağırladı

17 dakika önce

Sakaryaspor Kulübü Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetim kurulu üyeleri, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Alemdar Sakaryaspor'un yeni yönetimini ağırladı, System.String[]
Sakaryaspor Kulübü Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetim kurulu üyeleri, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, genel kurul sonrası göreve gelen Sakaryaspor Kulübü Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'in de yer aldığı ziyarette Sakaryaspor Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, zor bir dönemde göreve geldiklerini ve tüm engelleri hep birlikte aşarak Sakaryaspor'u zirveye taşıyacaklarını söyledi.

Şehrin takıma her zaman sahip çıktığına değinen Başkan Alemdar, "Biz de geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da üzerimize düşeni yapacağız. Ortaya koyulan hedefe, şehrin tüm dinamikleriyle birlikte ulaşılır. Biz bu noktada her zaman yanınızdayız. Umuyorum ki atılacak adımlarla bu şehrin beklediği hedefe varılacaktır" diye konuştu. - SAKARYA
İbrahim Nalbant, Yusuf Alemdar, Sakaryaspor, Serdivan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:56 Kaynak: İHA
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