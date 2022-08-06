SPOR Başkan Altay: Oyunların seremonisine tüm sporseverleri davet ediyorum

Başkan Altay: Oyunların seremonisine tüm sporseverleri davet ediyorum

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) -

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya tarihinin en önemli organizasyonu olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos Salı günü yapılacak oyunların açılış seremonisine tüm spor severleri ve tüm Konyalıları davet etti. Başkan Altay, 56 ülkeden 4.200 sporcunun katıldığı devasa bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TSYD Konya Şubesi'nde düzenlenen basın buluşmasında Konya tarihinin en önemli organizasyonu olacak 5. İslami Dayanışma Oyunları için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Başkan Altay, Konya'nın hazırlık sürecinde de çok önemli tesisler kazandığına vurgu yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açılışları yapılan tam olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, çim sahalar ve son olarak hizmete alınan Türkiye'nin ilk olimpik velodromunun Konya'nın kazandığı en önemli tesisler olarak öne çıktığını kaydeden Başkan Altay, 'Bununla birlikte organizasyonun artık şehrimizde başladığına da şahitlik etmeye devam ediyoruz. Çünkü spor kafileleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Dün saat bisiklet yarışıyla ilgili ilk startı gerçekleştirmiş olduk' dedi.

'TÜRKİYE'NİN TANITIMI GERÇEKLEŞECEK'

9 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, devlet başkanlarının ve birçok ülkenin spor bakanının katılımıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatan Başkan Altay, şöyle devam etti: 'Açılış için çok önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bugün akşam son prova gerçekleştirilecek. İki buçuk saatlik bir gösteri hazırlanıyor. Burada tüm Türkiye'nin önemli bir tanıtımı gerçekleşecek. Ayrıca açılış seremonisi öncesinde saat 20.00'de İslam dünyasının önemli sanatçılarından Maher Zain bir konserle Konyalılarla buluşacak. Ben tüm Konyalıları açılışta yerlerini almaya davet ediyorum. Çok yoğun bir talep var. İnşallah Konya'ya yakışır bir organizasyonu Büyükşehir Stadı'nda 9 Ağustos saat 20.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla başlatmış olacağız.'

'56 ÜLKEDEN 4 BİN 200 SPORCUNUN KATILDIĞI DEVASA BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'

Müsabakaların 18 Ağustos'a kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Altay, '18 Ağustos'ta da kapanış programını icra etmiş olacağız. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı devasa bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Tabii organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Konya ev sahibi şehir. Dolayısıyla sadece Konya Büyükşehir Belediyesi değil, tüm Konyalılar bu organizasyonun ev sahibi. Hazırlıklarda tüm Konyalıların çok büyük katkısı oldu. Konya'ya, Hazreti Mevlana'nın şehrine yakışır bir şekilde tüm misafirlerimizi misafir etmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz' diye konuştu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Başkan Altay, 'Hep birlikte bu işi başaracağımıza inanıyorum. Şu anda 50'den fazla ülkede, ülkemizin en önemli hava alanlarında çok yoğun tanıtımları gerçekleşiyor. Dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında Konya'mızın tanıtımı için çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ben bu organizasyonun Konya'da gerçekleşmesi talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, bu organizasyon sürecinde hem şehrimize önemli tesislerin kazandırılmasını sağlayan hem bu organizasyonu yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Baştan beri bize çok yoğun destek verdiler. İnşallah hep birlikte Konya'ya yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz' dedi.(DHA)