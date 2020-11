Başkan Altın'dan gazetecilere ziyaret - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ilçede faaliyet gösteren yerel basın mensupları ve gazete bürolarını ziyaret etti.

Ziyarette yerel basının yerel yönetimler için önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Cengiz Altın, gece gündüz demeden güncel olayları takip eden ve bunu halka ulaştıran basın kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Altın, "Her zaman vatandaşımızın yanında olma gayretiyle sürdürdüğümüz ziyaretlerimize bugün ilçemizin yerel basınıyla devam ediyoruz. Zor şartlar altında yaptıkları görevi kutsal bilerek, günün her vaktinde olayları yakalama ve insanımızı bilgilendirme gayreti içerisinde olan siz değerli gazetecilerimiz vesilesiyle haberler vatandaşlarımıza aktarılıyor. Doğru, ilkeli, tarafsız ve görevini kutsal bilerek çalışan, milletimizi doğru bilgilendiren; basınımızın önemi ve değeri de toplumun her kesimi tarafından biliniyor" dedi.

Haber alma özgürlüğü kapsamında basın faaliyetlerinin çok önemli olduğuna değinen Başkan Altın, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi. - MUŞ