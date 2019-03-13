Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Hasta Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Ataç Hasta Ziyaretlerini Sürdürüyor

19 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ev ve hasta ziyaretleri kapsamında Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.

Başkan Ataç Hasta Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ev ve hasta ziyaretleri kapsamında Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.

Hasta ziyaretlerini sürdüren Başkan Ataç, Hacı Ali Bey Mahallesi'nde ikamet eden Muammer Tetik'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahalle Muhtarı Selma Savaş'ın da bulunduğu ziyarette ailesinden Muammer Tetik'in sağlık durumu hakkında bilgiler alan Başkan Ataç, kendisine acil şifalar temenni etti. Muammer Tetik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Buluşma, ailece çektirilen hatıra fotoğrafı ile birlikte sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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