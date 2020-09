Başkan Ayhan Toy: "Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafları ziyaret ederek ahilik haftalarını kutladı.

Başkan Ayhan Toy ve Yönetim Kurulu ziyaret esnasında esnaflara içlerinde tebrik ve temsili siftah parası bulunan zarfları takdim etti.

Esnafların sorunları ve görüşleri hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Toy, esnafların ve genel olarak milletin küresel Covid-19 salgını sürecinde tüm dünya olduğu gibi Türkiye'de de sosyolojik, ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Bu süreçten devlet-millet işbirliğiyle salgına karşı alınacak önlemler ve duyarlılıkla en kısa zamanda eski normal hayata geri dönüşün olmasını dileyen Toy, Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta liderleri Devlet Bahçeli ve tüm teşkilatlar olarak hükumete salgınla mücadelede destek vermeye devam edeceklerini, esnafların ve aziz milletin her daim yanında olduklarını belirtti.

"Ahilik, birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma demektir"

Ahilik Haftası hakkında açıklamalarda bulunan Toy," Ahilik, birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma demektir. Birçok sosyal problemi çözüm bulmuş olan Ahilik kültürünün yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması Türk Milletimizin ve Türk Devletimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın sözü ile sosyal hayatın güçlü, üretimin milli olmasının önemini ortaya koyan Veli Ahi Evran'ı rahmetle anıyorum. Ecdadımız farklı sanat ve mesleklerin sırlarını öğrenirken, ahlaki esaslarla da bezenmiş, yani sanatın incelikleri, ahlakın ilkeleriyle eş zamanlı, eşanlı kazanılmıştır. Horasan'dan gelip Ahiliğin pirliğini üstlenen Ahi Evren'in mesajlarından, deyiş ve sözlerinden, Türk milletinin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel düzenine verdiği muazzam destekten çıkardığımız sonuç da budur. Bugün her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir. Her esnaf kardeşimiz binlerce yıllık Türk tarihinin özü, ruhu, iftihar yüzüdür. Milli ahlak, milli şuur ve milli kimlik konusunda yeri dolmaz hizmetleri geçen, milli duyguyu kamçılayarak, sosyal ve ekonomik ilişkilere manevi değer aşılayan, dahası huzur ve esenliği vaaz eden Hacı Bektaş Veli Ahiliğin duası, irşat makamıdır. Esnaflarımız böyle bir manevi geçmişi vicdanlarında taşıyarak var olagelmişlerdir. Esnaf ve sanatkarlarımızın yardımseverliği, misafirperverliği, dayanışma ve cömertliği baş tacı yapmaları Ahi kültürünün hala varlığına işarettir. Bu vesileyle, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem veren Ahilik Kültürü Haftasının başta tüm esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Kütahyalı hemşehrilerime, geleceğin ahileri mesleki ve teknik eğitim gören gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA