Başkan Ayhan Toy: "Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir" - Son Dakika

Başkan Ayhan Toy: "Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafları ziyaret ederek ahilik haftalarını kutladı.

Başkan Ayhan Toy:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafları ziyaret ederek ahilik haftalarını kutladı.

Başkan Ayhan Toy ve Yönetim Kurulu ziyaret esnasında esnaflara içlerinde tebrik ve temsili siftah parası bulunan zarfları takdim etti.

Esnafların sorunları ve görüşleri hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Toy, esnafların ve genel olarak milletin küresel Covid-19 salgını sürecinde tüm dünya olduğu gibi Türkiye'de de sosyolojik, ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Bu süreçten devlet-millet işbirliğiyle salgına karşı alınacak önlemler ve duyarlılıkla en kısa zamanda eski normal hayata geri dönüşün olmasını dileyen Toy, Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta liderleri Devlet Bahçeli ve tüm teşkilatlar olarak hükumete salgınla mücadelede destek vermeye devam edeceklerini, esnafların ve aziz milletin her daim yanında olduklarını belirtti.

"Ahilik, birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma demektir"

Ahilik Haftası hakkında açıklamalarda bulunan Toy," Ahilik, birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma demektir. Birçok sosyal problemi çözüm bulmuş olan Ahilik kültürünün yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması Türk Milletimizin ve Türk Devletimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın sözü ile sosyal hayatın güçlü, üretimin milli olmasının önemini ortaya koyan Veli Ahi Evran'ı rahmetle anıyorum. Ecdadımız farklı sanat ve mesleklerin sırlarını öğrenirken, ahlaki esaslarla da bezenmiş, yani sanatın incelikleri, ahlakın ilkeleriyle eş zamanlı, eşanlı kazanılmıştır. Horasan'dan gelip Ahiliğin pirliğini üstlenen Ahi Evren'in mesajlarından, deyiş ve sözlerinden, Türk milletinin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel düzenine verdiği muazzam destekten çıkardığımız sonuç da budur. Bugün her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir. Her esnaf kardeşimiz binlerce yıllık Türk tarihinin özü, ruhu, iftihar yüzüdür. Milli ahlak, milli şuur ve milli kimlik konusunda yeri dolmaz hizmetleri geçen, milli duyguyu kamçılayarak, sosyal ve ekonomik ilişkilere manevi değer aşılayan, dahası huzur ve esenliği vaaz eden Hacı Bektaş Veli Ahiliğin duası, irşat makamıdır. Esnaflarımız böyle bir manevi geçmişi vicdanlarında taşıyarak var olagelmişlerdir. Esnaf ve sanatkarlarımızın yardımseverliği, misafirperverliği, dayanışma ve cömertliği baş tacı yapmaları Ahi kültürünün hala varlığına işarettir. Bu vesileyle, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem veren Ahilik Kültürü Haftasının başta tüm esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Kütahyalı hemşehrilerime, geleceğin ahileri mesleki ve teknik eğitim gören gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yönetim Kurulu, Ahilik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ayhan Toy: 'Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Netflix'in Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı         
19:39
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti         
15:38
Polisin maske uyarısına kızan esnaf, Polisin maske uyarısına kızan esnaf, "Ben hırsızlık mı yaptım" diyerek nüfus cüzdanını vermemek için direndi         
14:57
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi         
10:06
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada         
08:38
Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipler Birliği kapatılsın" çağrısına cevap geldi         
08:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 04:44:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ayhan Toy: "Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei