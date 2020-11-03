Başkan Bozkurt Gökçebey'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç ve Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ü ziyaret etti.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ziyaretine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkanlar görüşmede bir buçuk yıl içerisinde ilçelerinde hayata geçirdikleri ve planları dahilinde olan projeleri anlattı.

Başkan Bozkurt ile Başkan Öztürk daha sonra, Gökçebey'e asaleten yeni atanan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti. Kaymakam Koşansu'ya "Hayırlı, uğurlu olsun" dileğinde bulunan Başkan Bozkurt, "Gökçebey gibi güzel bir ilçemize hoş geldiniz, yeni görevinizde size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Koşansu da başkanlar Bozkurt ile Öztürk'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Nezaket çerçevesinde geçen ziyarette başkanlara Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korun da eşlik etti.

Başkan Çetin Bozkurt ile Başkan Vedat Öztürk Gökçebey'de esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. - ZONGULDAK