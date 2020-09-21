Başkan Çınar'ın '81 il'de 81 okula kayısı' hediye sözü gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Başkan Çınar'ın '81 il'de 81 okula kayısı' hediye sözü gerçeğe dönüştü

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, pandemi salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü dönemlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter üzerinden yayınladığı 'Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.

Başkan Çınar'ın '81 il'de 81 okula kayısı' hediye sözü gerçeğe dönüştü, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, pandemi salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü dönemlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter üzerinden yayınladığı 'Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü o güne özel olarak 40 dakika yapacağız' şeklindeki paylaşımından sonra 81 İl'de ki 81 okula kayısı gönderme sözü gerçeğe dönüştü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla hazırlanan özel kayısı paketleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin destekleriyle Türkiye'nin 81 kentindeki 81 okula gönderildi.

"Malatya kayısısı zihin açar, dinamik tutar"

Pandemi salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında uzun süre okullarından uzak kalan öğrencilerin Malatya kayısısı ile daha dinamik bir şekilde derslerine çalışacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Malatya'mızın dünyaca ünlü kayısısı, içerdiği mineraller bakımından korona virüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı tüketilebilecek çok değerli bir besin kaynağıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı daha güzel ve sağlıklı yarınlara hazırlamak adına onların doğal besin kaynakları ile beslenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Pandemi salgınının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren çocuklarımızı bu virüsten uzak tutmak adına gereken tüm önlemlerin alınmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un kendi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, eğitim ve öğretim döneminin yeniden başlayacağı ilk günkü teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasından sonra bizlerde çocuklarımızın ağzını tadlandırmak adına kayısı sözü vermiştik.2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminin bugün itibariyle başlaması nedeniyle bizlerde verdiğimiz sözü yerine getirmek adına ülkemizin 81 kentindeki 81 okulumuza kayısı paketlerimizi gönderdik. Çocuklarımız inşallah kayısı yiyerek hem koronavirüsten uzak kalacaklar hem de daha zinde ve dinamik bir şekilde derslerine odaklanacaklar. Tüm çocuklarımıza afiyet olsun" diye konuştu.

Çınar, verilen sözün yerine getirildiğini duyurdu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kayısı paketlerinin okullara gönderilmesinden sonra kendi sosyal medya hesaplarından "Söz verdiğimiz gibi Malatya'mızın altın kaysısı yola çıktı. Bakanımız Ziya Selcuk, uzun bir aranın ardından ders ve ilk teneffüs heyecanını yaşayacak çocuklarımızın zihinleri kayısı ile daha da açılacak inşallah. Afiyet olsun çocuklar, iyi dersler" paylaşımı yaptı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Atama, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar'ın '81 il'de 81 okula kayısı' hediye sözü gerçeğe dönüştü - Son Dakika

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