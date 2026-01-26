Başkan Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Başkan Cinayeti Davası Devam Ediyor

26.01.2026 12:24
Balışeyh'de Belediye Başkanı Şen ve korumasını öldüren sanığın duruşması ertelendi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları, maktul Şen ve Çelikkol'un yakınları katıldı.

Sanık avukatı, önceki duruşmada verilen mütalaaya bazı nedenlerle hazırlanamadığını belirterek, savunma için ek süre istedi.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Şen'in akrabası E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz 2024'te partisinden istifa etmişti.

İddianamede, sanığın, Hilmi Şen'e yönelik eyleminden dolayı "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Çelikkol'u öldürdüğü için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Şengül ve Kara'yı yaraladığı için de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hilmi Şen, Kırıkkale, Güvenlik, Balışeyh, Güncel, Suç, Son Dakika

