Başkan Çolakbayrakdar \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çolakbayrakdar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçen Çolakbayrakdar, "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

Çolakbayrakdar, "Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Çolakbayrakdar, seçkide yer alan her fotoğrafta bir emeğin olduğunu söyledi.

Çekilen her karenin insanı o coğrafyaya götürdüğünü vurgulayan Çolakbayrakdar, "Fotoğrafların bir kısmı bizi üzüyor. Orada çekilen acıları bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. Yıllar geçtikten sonra bile Gazze'de insanlık dramının ve katliamın yaşandığını, Gazze'de insanların bir devlet eliyle katledildiğini gösterecek fotoğraflar var. Diğer taraftan iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla geçen bir yılın kareleri var. Fotoğrafları incelerken her türlü duyguya şahitlik ettik. 2026 yılında daha mutlu anların olduğu, insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı dünyayı gösteren fotoğrafların olmasını umut ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.