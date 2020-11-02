Başkan Demir: "Samsun yatırımlardan en iyi şekilde istifade edecek" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a önem verdiğini bir kez daha anladıklarını ifade eden Başkan Demir, bunun büyük bir artı olduğunu ve yatırımlardan en iyi şekilde istifade edeceklerini kaydetti.

Samsun 7.Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyen İl Başkanı Ersan Aksu, yönetim kurulu üyeleriyle teşkilat toplantısı düzenledi. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il yönetimini tebrik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kongrenin çok güzel bir ambiyans ve organizasyonla sona erdiğini dile getiren Başkan Demir, "7. olağan kongremizi yaparken bu arada da sayın Cumhurbaşkanımızı da ağırlamış olduk. Yoğun ve güzel bir gündü. Gençlik ve kadın kollarımız müthiş bir performans gösterdi. Orada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kongre ile tazelenme ve yenilenme gerçekleşmiş oldu. Heyecanınızı görüp hissettim. Bu heyecanın da işin ehemmiyetinden kaynaklandığını biliyor, 2001 yılında kurucu il başkanı olarak yaşadığım heyecanı sizinle birlikte yeniden yaşadığımı bilmenizi istiyorum" diyerek, "Yönetimimize yeni gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hangi kayıt ve şart altında olursak olalım, ben özellikle kurucu il başkanlığı hüviyetimle hepinizin emeğinin faydalı olması için yanınızdayım. Bu benim görevim. Hepimiz kendi isteğimizle buradayız. Arzu olmadan yapamaz, başarılı olamayız. Dolayısıyla yapabileceğimizi de yapma noktasında birlikte hareket etmeliyiz. Bilinç ve dava şuurunu ortaya koyarsak başarılı oluruz. Allah hepimizi yürüdüğümüz bu kutlu yolda muvaffak eylesin" dedi.

Samsun'un Türkiye'de de ne kadar önemli bir şehir olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüklerinin altını çizen Başkan Demir, "Kongre öncesinde AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bölge Koordinatörü Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Samsun İl Koordinatörü Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve bölge illerinden gelen il başkanlarımızla bir araya gelme imkanımız oldu. Samsun'un durumu ve konumu çok farklı. Birçok kongrede heyecan yaşıyorlar ama Samsun'daki heyecanları çok farklıydı. Kongre ve gar açılışından sonra sayın Cumhurbaşkanımız, belediyemizi ziyaret etti. Orada 1,5 saat birlikte olduk. Sohbet ettikten sonra havaalanına kadar beraber gittik. Şehrimizle ilgili arz etmemiz gereken konuları arz ettik. Partinin kurulduğu ilk günkü heyecanını taşıdığına tanıklık ederek Samsun'dan beklentileriyle bizlerin omzuna büyük bir yük yükledi. Omuzlarımızdaki yükü ve sorumluluğunu iliklerimize kadar hissediyoruz "diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'a büyük bir sevgi duyduğuna da değinen Başkan Mustafa Demir, "Bütün samimiyetimle söylüyorum. Kurucu il başkanlığımdan bugüne kadar Samsun söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımızın duyarsız kaldığı bir konu hatırlamıyorum. Kendisine bir talep iletildiğinde mutlaka not aldırır ve takip eder. Buna 20 yılda çok şahit oldum. Bu Samsun için büyük bir artıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun'a verdiği önemi iyi anlamak lazım. Samsun bundan en iyi şekilde istifade etmeye devam edecek. Ama bu karşılıklıdır. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'de en büyük gücü veren illerden bir tanesiyiz. Dünyada herhangi bir ülke değiliz. Türkiye'de de Samsun çok önemli bir şehir. Gayretimiz Samsun'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de dünyaya yansıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN