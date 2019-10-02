Başkan Doğan'dan 'Hayırlı olsun' ziyaretleri

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte, Kütahya il merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, aynı zamanda Emet Sağlık Kompleksi fizibilite çalışması fahri danışmanı olan Vural Kavuncu'yu makamında ziyaret ederek Emet'in termalde bugünü, ve geleceği hakkında istişarelerde bulundular.



Başkan Doğan ve Ciner, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Doğan ve Ciner, son olarak Emet ile ilgili projelerin takibi ve yeni projeler üzerine fikir alışverişi için DSİ Kütahya Şube Müdürü İbrahim Kavak'ı makamında ziyaret etti. - KÜTAHYA