Başkan Genç 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

09.01.2026 18:17
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, 2025'in en etkileyici fotoğraflarını oyladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Belediye Başkanı Genç, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Genç, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" karelerini seçen Genç, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Genç, AA muhabirine, "Yılın Kareleri" fotoğraflarında tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Toplumun birçok alanında, habercilik adına çok zor şartlarda profesyonel olarak mesleğin icra edildiğini dile getiren Genç, "Fotoğraf çekmek her zaman söylüyorum, bir sanattır. O sanat da anı yakalamaktır. Birbirinden çok kıymetli sanat eseri mesafesinde fotoğraflar gördüm. Seçmekte zorlandım." dedi.

Genç, anı dünya kamuoyuna ulaştıran habercileri kutladığını belirterek "Gazze fotoğrafı çok etkileyiciydi. Orada birkaç fotoğraf vardı, aynı anlardı ama hepsi tercihe şayandı. Çünkü oradaki o anı yansıtmak çok kıymetli. Futbolda renkler bizi çekti ama güzel bir fotoğraftı. Yaşam alanında da ablamızın keçiyi biberonla yedirmesi ve diğer keçinin de ona bakışı... Çok güzel anlar yakalanmış." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

