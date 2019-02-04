Başkan Kadir Albayrak Kadın Eli Organik Pazarının Açılışına Katıldı

Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Tekirdağ Karadeniz
İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa
Belediyesi iş birliğinde hizmete açılan "Kadın Eli Organik Pazarı"nın açılışına katıldı.
Etkinliğe Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
"Kadınlarımızın yanında olacağız"
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, "Karadeniz kadınlarının çalışkanlığı, üretkenliği Türkiye
çapında kanıtlanmıştır. Burada kadınlarımız emeklerini sergileme imkanı bulacak. Bu açıdan çok güzel bir çalışma olmuş. Bu çalışmada emeği geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a ve Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz'e teşekkür ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın yanında olacağız, her türlü taleplerine cevap vermeye çalışacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Candan Yüceer
ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da konuşma yaptığı açılış etkinliği, protokol üyelerinin stantları gezmesinin ardından sona erdi.
Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binası önünde her cumartesi günü hizmet verecek olan Kadın Eli Organik Pazarında el örgülerinden kahvaltılıklara, Karadeniz ekmeğinden süt ve süt ürünlerine kadar birçok ürün sergilenecek.