Son Dakika Haberleri: Başkan Kıyma Pazar Yerinde İnceleme Yaptı

Başkan Kıyma Pazar Yerinde İnceleme Yaptı

2 saat önce

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, yapımı sona eren "Çok Amaçlı Gezinti Yolu ve Pazaryeri" çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Kıyma Pazar Yerinde İnceleme Yaptı, System.String[]
Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, yapımı sona eren "Çok Amaçlı Gezinti Yolu ve Pazaryeri" çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Meclisi üyeleri Turan Çakır, Naile Yetmişbir, Muhteber Çevik, Hasan Sarısoy, Mustafa Çakır ve Mustafa Kullukcı, belediye birim amirleri ve AK Parti Yakakent İlçe Başkanı Ahmet Günel ile çalışmaları inceleyen Kıyma, projeyi tanıttı.

Belediyenin imkanları ile 1 Ağustos'ta başlanan projenin öngörülen zamanda tamamlandığını ifade eden Kıyma, "Vatandaşlarımızın yaya ve toplu taşıma araçlarıyla çok rahat ulaşabileceği, sosyal etkinlikler için uygun, aynı zamanda ilçemizin nüfus yoğunluğu yaşadığı dönemlerde otopark hizmetinin sağlanacağı, yerli üreticilerimiz ve pazarcı esnafımızın birlikte kullanabileceği, yazın güneşten, kışın soğuktan korunabileceği, içinde mescidi ve tuvaletleri bulunan proje, halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hayırlı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:49 Kaynak: AA

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