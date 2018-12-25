Başkan Kıyma Pazar Yerinde İnceleme Yaptı

Yakakent
Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma
, yapımı sona eren "Çok Amaçlı Gezinti Yolu ve Pazaryeri
" çalışma alanında incelemelerde bulundu.
Belediye Meclisi üyeleri Turan Çakır
, Naile Yetmişbir, Muhteber Çevik, Hasan Sarısoy, Mustafa Çakır
ve Mustafa Kullukcı, belediye birim amirleri ve AK Parti Yakakent İlçe Başkanı Ahmet Günel
ile çalışmaları inceleyen Kıyma, projeyi tanıttı.
Belediyenin imkanları ile 1 Ağustos'ta başlanan projenin öngörülen zamanda tamamlandığını ifade eden Kıyma, "Vatandaşlarımızın yaya ve toplu taşıma araçlarıyla çok rahat ulaşabileceği, sosyal etkinlikler için uygun, aynı zamanda ilçemizin nüfus yoğunluğu yaşadığı dönemlerde otopark hizmetinin sağlanacağı, yerli üreticilerimiz ve pazarcı esnafımızın birlikte kullanabileceği, yazın güneşten, kışın soğuktan korunabileceği, içinde mescidi ve tuvaletleri bulunan proje, halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hayırlı olsun." dedi.