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Başkan Kurt İyi Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Kurt İyi Parti'yi ziyaret etti

30.11.2021 13:27
Başkan Kurt İyi Parti'yi ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İyi Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, Ekmen ile bir süre siyasal gündem ve Türkiye'nin ekonomik durumu üzerine sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Kurt, son olarak Millet İttifakı Ortağı İyi Parti'nin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Kurt'u İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Bir süre Ekmen ile siyasal gündem ve Türkiye'nin ekonomik durumu üzerine sohbet eden Başkan Kurt, "İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu ittifak genişleyerek devam edecek. Yeni ortaklarımızla birlikte en kısa zamanda erken seçimi zorlayarak Türkiye'nin özlediği sisteme kavuşmasını sağlayacağız" dedi.

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ ORTAK KAYGILARI TAŞIYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'nin uzun süredir ittifak üyesi olarak birlikte hareket ettiğini belirten Başkan Kurt, her iki partinin de Türkiye ile ilgili ortak kaygıları taşıdığının altını çizdi. "Bu kaygılarımızın en önemlileri de demokrasi, parlementer sistem ve cumhuriyet. Bu noktada, Türkiye'nin iyi yönetilmediğinin altını sürekli olarak çiziyoruz" diyen Başkan kurt, 2022 yılının seçim yılı olacağını vurguladı. Başkan Kazım Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu seçimde, güçlerimizi birleştirerek, seçimi kazanacağız ve güçlendirilmiş parlementer sistemi Türkiye'ye kurumsal bir şekilde oturtacağız. Bu noktada Eskişehir'de belediyeler olarak, olarak eksiklerimiz varsa, eleştirilere açığız. Birlikte, düşünce

üreterek, farklı politikaları gerçekleştirebileceğimizi vurgulamak isterim. Türkiye'nin bu noktasında, özellikle İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu bu ittifak genişleyerek devam edecek. Yeni ortaklarımızla birlikte en kısa zamanda erken seçimi zorlayarak Türkiye'nin özlediği sisteme kavuşmasını sağlayacağız."

EKMEN: "MİLLET İTTİFAKI OLARAK BİRLİKTE YOL ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür eden İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, "Sizlerle birlikte kısa da olsa ülke gündemini değerlendirdik. Çok güzel ve çok verimli oldu. İnşallah bundan sonra da Millet İttifakı olarak birlikte yol almaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kurt İyi Parti'yi ziyaret etti

Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kurt İyi Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika


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