Üye Girişi
Başkan Mustafa Şen: "Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız" - Son Dakika

Başkan Mustafa Şen: "Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız"

03.07.2021 13:00
Başkan Mustafa Şen:

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının düzenlediği eğitim kampına katılan Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Partimiz 2023 seçimlerini kazanacak" dedi.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının düzenlediği eğitim kampına katılan Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Partimiz 2023 seçimlerini kazanacak" dedi.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, İstanbul'da 81 ilin AR-GE ve Eğitim Başkanlarının katıldığı istişare, değerlendirme ve eğitim kampı düzenledi. Eğitim toplantısına Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Tanıtım Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Kampın ilk gününde düzenlenen toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın 2023 seçimlerine giden süreçteki stratejisi ve yol haritası konuşuldu. Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in ve birim başkan yardımcılarının da kendi çalışma alanlarına ilişkin sunum yapılacağı kısım basına kapalı gerçekleştirilerek devam etti.

"Partimiz 2023 seçimlerini kazanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selamlar getirdiğini ifade eden AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Ben Covid-19 oldum, insanın içinden bir Covid-19 olası daha geçiyor. Nasıl bir hizmet! Beni korona virüsten kurtaran tüm sağlık çalışanlara teşekkür ediyorum. Ama ben biliyorum ki 1984 yılında İstanbul'da, saat 04.00'te kalkıp hastaneye gidip sıra alamadığımızı ertesi gün saat 03.00'te gidip ancak sıra alabildiğimizi biliyorum. Bugün siz gitmiyorsunuz sağlık çalışanları ayağınıza geliyor. Bu başarı AK Parti kadrolarınındır. Bilimsel veriler üreteceğiz bilimsel veriler temelinde, o temelde stratejiler üreteceğiz, o stratejiler temelinde uygulama politikaları gerçekleştireceğiz ve partimiz 2023 seçimlerini kazanacak. Yalan siyasetine karşı biz hakikat siyasetini tercih edeceğiz" dedi.

"Böyle bir başarı dünya tarihinde de yok"

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu söyleyen AK Parti Tanıtım Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, "Cumhurbaşkanımızdan rica ettik ayrı bir birimden ziyade AR-GE'nin isminin yanına bir eğitim başkanlığı kurmak suretiyle bu sayede daha belirleyici bir hale bu birimin görevini getirmiş olduk. AR-GE partimiz için gerçekten en önemli birimlerden birisi. Çünkü mutfak vazifesi dediğimiz konu yıllardır mutfağını, stratejisini ortaya koyan en önemli konu. Geçen hafta cuma günü Katarlı öğrencilerle alakalı, geçen sene de aynı şeyi yapmışlardı, bir yalan ortaya attılar ve aynı gün biz gerekli açıklamayı yaptık. O haberi yapan site geri adım atmasına rağmen ana muhalefet geri adım atmadı. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde girmiş olduğumuz 15 seçimi kazanmış olduğumuz bir siyasi parti var. Böyle bir başarı dünya tarihinde de yok. 2023'e çok uzun bir zaman kalmadı, hem 2023 vizyonu hem 2028'e kadar devam edecek süreçte temelini attığımız birçok icraat hayata geçirilecek. Yine geçen hafta temelini attığımız Kanal İstanbul, sürekli tehdit, sürekli hakaret" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Bizim siyasetimizin temeli, milletimizin beklentisi doğrultusunda ne yapacağımızı nasıl şekillendireceğimizi yakalamamıza neden olan AR-GE birimimizin bu çalışma kampının 2023-2024 ve sonrasında cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmamızda çok katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kamp, İstanbul'da yapılacak kültürel etkinliğin ardından 4 Temmuz'da sona erecek. - İSTANBUL

Başkan Mustafa Şen: Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız
Başkan Mustafa Şen: Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız
Başkan Mustafa Şen: Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız
Başkan Mustafa Şen: Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız

Araştırma Geliştirme, Mustafa Şen, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Mustafa Şen: 'Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı 12:59 Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor 12:35 Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü 12:29 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı 12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu 11:23 Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek 11:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek
Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı 10:41 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı 09:56 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı

Son Dakika Haberleri
13:04 Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor
12:59 Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı
12:49 Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor
12:31 Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı
12:05 Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu
12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor
11:57 Cinayetin detayları kan dondurdu! İş arkadaşını elleriyle boğup, cesedini çekiciyle taşımış
11:44 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler
11:29 Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor         
12:49
Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı         
12:31
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
12:06
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar         
10:38
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor         
09:36
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 13:15:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Mustafa Şen: "Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement