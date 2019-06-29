Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu: "Evliyalar Günü'ne tüm vatandaşlar davetli"
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Başkan Palancıoğlu: "Evliyalar Günü'ne tüm vatandaşlar davetli"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu,30 Temmuz 2019 Pazar günü Mimarsinan Evliyalar Parkında gerçekleştirilecek olan Evliyalar Günü etkinliğine Kayserili hemşerilerinin davetli olduğunu söyledi.

Başkan Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,30 Temmuz 2019 Pazar günü Mimarsinan Evliyalar Parkında gerçekleştirilecek olan Evliyalar Günü etkinliğine Kayserili hemşerilerinin davetli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinlikler ile halkın birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "30 Temmuz 2019 Pazar günü saat 12: 00'de Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Mevkisinde Belediyemiz tarafından düzenlenen Geleneksel Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliğine tüm halkımız davetlidir" dedi.

Evliyalar Mevkisi tören alanının oturma bankları, kamelyalar, seyyar tuvaletler yerleştirilerek daha işlevsel hale getirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, tören alanında hazırlanan 50 kazan etli pilav ve ayran etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edileceğini kaydetti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:57 Kaynak: İHA
Mimarsinan, Güncel
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