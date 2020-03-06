Başkan Tandoğan'ın sabah mesaisi - Son Dakika

Ordu'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan sabahın ilk saatlerinde balıkçı esnafını ziyaret ederek mesaisine başladı.



Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, geç saatlere kadar devam ettiği mesaisine rağmen sabahın ilk saatlerinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Tandoğan, saat 05.45 sıralarında ilçenin en büyük mahallelerinden olan Medreseönü Mahallesi'nde balıkçı esnafını ziyaret ederek mesaisine başladı.



Gün doğumu ile balıktan dönen balıkçıları karşılayan Başkan Tandoğan, eşlerine yardımcı olan kadınlarla da sohbet etti. Başkan Tandoğan, "Sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekip arkadaşlarımız ile mesaiye başladık. Bugün ilk durağımız ilçemizin en büyük mahallelerinden birisi olan Medreseönü Mahallesi oldu. Burada balıkçı esnaflarımız ile sohbet ettik, ayrıca eşlerine yardımcı olan kadın balıkçılarımızla da geleceğin parlayan yıldızı olan Perşembe ilçemizi konuştuk. Onlardan aldığımız güç ile ilçemizi daha da güzelleştireceğiz. Her zaman dediğimiz gibi, 'Biz birlikte Perşembe'yiz', bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günleri'ni de kutluyorum" dedi.



Eşlerine yardım eden kadın balıkçılar da nazik ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - ORDU