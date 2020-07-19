Başkan Yüce'den Zanzibar'da su kuyusu açtıran SASKİ çalışanlarına tebrik - Son Dakika

Başkan Yüce'den Zanzibar'da su kuyusu açtıran SASKİ çalışanlarına tebrik

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kardeş şehir protokolü imzalanan Tanzanya'daki Zanzibar şehrinde su kuyusu açtıran SASKİ çalışanlarını tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kardeş şehir protokolü imzalanan Tanzanya'daki Zanzibar şehrinde su kuyusu açtıran SASKİ çalışanlarını tebrik etti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü
Yunanistan'dan Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tanzanya Zanzibar'da su kuyusu açtıran SASKİ çalışanları, 5 bin 355 kilometre uzaklıktaki kardeş şehrin vatandaşlarına su ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı.

Kuyu önünde toplanan bölge halkı ve çocuklar da sevinçlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve SASKİ'ye teşekkür etti.

Tüm kardeş şehirlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yüce, "Çalışma arkadaşlarımızla açtırdığımız su kuyusu sayesinde bölge halkının mutluluğuna binlerce kilometre uzaktan şahit olduk. Bu kuyu sayesinde gönül coğrafyamızın ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gördük. Coğrafyamızın bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek suyun devamlılığını durmadan çalışarak sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tanzanya, Zanzibar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Yüce'den Zanzibar'da su kuyusu açtıran SASKİ çalışanlarına tebrik - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü 21:20 Yunanistan'dan Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 20:02 Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 18:56 TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü
21:32
Yunanistan'dan Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi
20:02
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
19:57
Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi
19:54
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 21:46:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yüce'den Zanzibar'da su kuyusu açtıran SASKİ çalışanlarına tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]