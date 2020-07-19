Başkan Yüce'den Zanzibar'da su kuyusu açtıran SASKİ çalışanlarına tebrik - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kardeş şehir protokolü imzalanan Tanzanya'daki Zanzibar şehrinde su kuyusu açtıran SASKİ çalışanlarını tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tanzanya Zanzibar'da su kuyusu açtıran SASKİ çalışanları, 5 bin 355 kilometre uzaklıktaki kardeş şehrin vatandaşlarına su ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı.

Kuyu önünde toplanan bölge halkı ve çocuklar da sevinçlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve SASKİ'ye teşekkür etti.

Tüm kardeş şehirlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yüce, "Çalışma arkadaşlarımızla açtırdığımız su kuyusu sayesinde bölge halkının mutluluğuna binlerce kilometre uzaktan şahit olduk. Bu kuyu sayesinde gönül coğrafyamızın ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gördük. Coğrafyamızın bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek suyun devamlılığını durmadan çalışarak sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.