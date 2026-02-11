Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 273 Milyon Liralık Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 273 Milyon Liralık Yatırım

11.02.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de enerji altyapısını güçlendirmek için 273 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ, 2025'te Kırıkkale'de enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 273 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de 187 binden fazla aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket, Kırıkkale'nin Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 3 bin 665 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Başkent EDAŞ, 659 kilometrelik enerji nakil hattı, 56 elektrik dağıtım panosu ve 27 trafo merkezinin bakım işlemi yapılarak sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Yeni yatırımlar kapsamında ise 167 kilometrelik kablo döşemesi, 1672 yeni aydınlatma armatürü, 47 elektrik dağıtım panosu ile 17 trafo montajı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi.

Böylece Başkent EDAŞ Kırıkkale'de kaliteli kesintisiz enerji için yaklaşık 273 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Kış hazırlıkları ve dijital hizmetler

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, yıl boyunca gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla özellikle kırsal bölgelerde altyapı dayanıklılığını artırırken, olası arızalara karşı önleyici bakım programlarını devreye aldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijital hizmet kanallarına yönelik yatırımlarını da sürdürdü. Bu doğrultuda www.baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 mobil uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden çok kanallı hizmet sunan şirket, sosyal medya üzerinden gelen talepleri de hızla yanıtlıyor.

Dijital müşteri deneyimi yatırımları kapsamında hayata geçirilen WhatsApp kanalındaki performans iyileşmelerini sürdüren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, geçen yılın ilk yarısına göre ilk karşılama süresinde yüzde 55 iyileşme kaydetmeyi başardı. Dijital Asistan ChatVolt kullanımında ise 41 bin 728 görüşmenin botlar aracılığıyla çözümlenirken, kullanıcı memnuniyet skorunda 4,15/5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 273 Milyon Liralık Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:50
İşte futbol bu Como, Napoli’yi de devirerek, Inter’in rakibi oldu
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya’ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis’te hiçbiri yanına gitmedi
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:13:37. #7.11#
SON DAKİKA: Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 273 Milyon Liralık Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.