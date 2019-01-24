Son Dakika Haberleri: Başkent'te Osmanlı Devleti'nin 720. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Başkent'te Osmanlı Devleti'nin 720. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Osmanlı Haftası" etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Başkent'te Osmanlı Devleti'nin 720. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Osmanlı Haftası" etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Osmanlı Devleti'nin 720. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Çocuk kulübü üyelerinin "Osmanlı Devletinin Vücut Bulmuş Hali" konulu oyunu büyük alkış alırken, etkinliğe katılan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan engelli üyelerle ve çocuklarla yakından ilgilendi. Geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile sahne alan çocuklar, " Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur" adlı şarkı eşliğinde adeta Osmanlı rüzgarı estirdi. Etkinlikler kapsamında çocuklar ayrıca eğitmenler eşliğinde ebru sanatını yakından tanıma fırsatı buldu. Osmanlı Çadırı önünde konuklara Osmanlı şerbeti, lokum ve macun da ikram edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Osmanlı Devleti, Ankara, Güncel
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