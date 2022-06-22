Başkentin 2 bin yıllık Roma Hamamı restorasyondan geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentin 2 bin yıllık Roma Hamamı restorasyondan geçti

22.06.2022 11:40

Başkentin en önemli antik kalıntıları arasında yer alan yaklaşık 2 bin yıllık Roma Hamamı'nda restorasyon ve konservasyon çalışması yapıldı.

Başkentin en önemli antik kalıntıları arasında yer alan yaklaşık 2 bin yıllık Roma Hamamı'nda restorasyon ve konservasyon çalışması yapıldı.

Roma İmparatoru Caracalla tarafından M.S. 3. yüzyılda Sağlık Tanrısı Asklepion adına inşa ettirilen ve yaklaşık 500 yıl kullanıldığı tahmin edilen hamamı ortaya çıkaran kazılar, 1938'de başlatıldı.

Frig, Roma ve Bizans katları bulunan, kısmen de Selçuklu ve Osmanlı izlerine rastlanan alanda sürdürülen kazı çalışmaları sonucu 1940-1943 arasında palaestra (güreş spor okulu) ve kapalı hamam kısımlarına ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Roma Hamamı'nda nisan ayında restorasyon çalışmaları başlattı.

Çalışmalar kapsamında temizlenen antik çağa ait heykeller, yıpranmalarının önlenmesi için kaideler üzerine oturtuldu.

Duvar kalıntılarının derzleri yenilendi ve korunması için capping uygulaması yapıldı.

Hamam çevresi ve palaestra alanının peyzaj düzenlemesi yapıldı, yeni yürüyüş yolları oluşturuldu. Havuz kısmının üzerine sonradan konulan mermerler kaldırılarak havuz orijinal dokusuna kavuşturuldu.

Aydınlatma ve kamera sistemleri de yenilenen açık hava müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Tarihi hamamın açılışı, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Roma Hamamı, festival boyunca açık hava konserlerine de ev sahipliği yaptı.

YORUMLAR
500
Sarıkaya Roma Hamamı, UNESCO tarafından dünya çapında tanıtılacak Sarıkaya Roma Hamamı, UNESCO tarafından dünya çapında tanıtılacak Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentin 2 bin yıllık Roma Hamamı restorasyondan geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentin 2 bin yıllık Roma Hamamı restorasyondan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement