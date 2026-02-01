Başkentray Hattı'na Yenikent Entegrasyonu

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre edeceklerini duyurdu.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Başkentray Hattı kapsamında Kayaş-Sincan arasında 24 istasyon bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında üç yeni istasyon kuruyoruz. Projemiz tamamlandığında Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız. Aynı zamanda Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız.

"Şu anda sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz"

Proje kapsamında inşa ettiğimiz 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 adet aç-kapa tünelindeki işlerimizin yüzde 100'ünü tamamladık. Toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprümüzün inşasında yüzde 100'lük orana ulaştık. Şu anda sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla hem Ankaramıza hem de ülkemize durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkanı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."