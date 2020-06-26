Başkentte 65 camide hijyen seferberliği - Son Dakika

Başkentte 65 camide hijyen seferberliği

Başkentte 65 camide hijyen seferberliği -Başkentte camilerde maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımı sürüyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran'dan itibaren "tüm vakitlerde" ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Başkentte 65 camide hijyen seferberliği

Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum

-Başkentte camilerde maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımı sürüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran'dan itibaren "tüm vakitlerde" ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Başkent'teki 65 camide hijyen çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, camilerin iç dış temizliğinin yanı sıra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtmaya da devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece cuma, öğle ve ikindi namazlarının kılınabildiği camiler, normalleşme süreciyle birlikte 24 Haziran Çarşamba gününden itibaren sosyal mesafe kuralları gözetilerek "tüm vakitlerde" yeniden ibadete açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşlara seslenerek, "İbadetinizi güven içerisinde gerçekleştirebilmeniz ve halk sağlığını korumak için ekiplerimiz titizlikle dezenfekte çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını gözeterek Başkent'teki 7'si A grubu, 58'i B grubu olmak üzere toplam 65 camide temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Rutin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, dış alanlarda yüzey temizleyicileri ile basınçlı yıkama araçları da kullanarak hijyen sağladı. Detaylı temizlik çalışmaları kapsamında sadece cami içleri değil avlular da yıkanarak, ibadete hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi camilerde gerçekleştirdiği temizlik seferberliğinin yanı sıra namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımını sürdürürken, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkentte 65 camide hijyen seferberliği - Son Dakika

Son Dakika

18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:28 Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
17:39
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
17:24
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
17:17
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 18:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte 65 camide hijyen seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]