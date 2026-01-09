Basketbol Ligi 15. ve 19. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
Spor

Basketbol Ligi 15. ve 19. Hafta Programı Açıklandı

09.01.2026 09:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve TBL'de 15-19. hafta maç programı belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Türk Telekom-Glint Manisa Basket (Ankara)

20.30 Bursaspor Basketbol-Karşıyaka (TOFAŞ)

11 Ocak Pazar:

13.00 Mersinspor-Trabzonspor (Servet Tazegül)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)

12 Ocak Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.30 Kipaş İstiklalspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Kahramanmaraş Merkez)

19.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

19.30 Cemefe Gold Haremspor-Gaziantep Basketbol (Beylikdüzü)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe Koleji RAMS (Altındağ Atatürk)

10 Ocak Cumartesi:

14.45 İlab Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Beşiktaş GAİN)

16.30 Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Çayırova)

11 Ocak Pazar:

13.00 Finalspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (TOFAŞ)

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

Kaynak: AA

