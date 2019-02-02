Son Dakika Haberleri: Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yenen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ikinci yarıda oynadıkları basketboldan memnun olduğunu dile getirdi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yenen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ikinci yarıda oynadıkları basketboldan memnun olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, oyuncularını gösterdikleri performans için tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Auguste'nin eksikliğine rağmen Ege Arar ve Arapovic savunmada çok önemli katkılar verdi. Çok fazla rotasyon yaptık. Her oyuncumuz rotasyona reaksiyon verdi. Şu anda önümüzde Türkiye Kupası var. Kupada sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Bugün ikinci yarıda oynadığımız basketboldan memnunum."

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas ise hakemlere tepki göstererek, "Konuşursam ceza alırım" dedi ve basın toplantısını terk etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:27 Kaynak: AA

Spor
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