Başsavcı Dönmez Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dönmez, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını tercih eden Dönmez, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Günlük Hayat"ta Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerini seçti.

"Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını oylayan Dönmez, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı karesini tercih etti.

Dönmez, "Fotoğrafları incelediğimizde Anadolu Ajansının yine başarılı bir çalışma sergilediğine bizzat şahit oldum. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı kutluyorum, çok güzel bir iş çıkarmışlar." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.