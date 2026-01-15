Başsavcı Taşkoparan Pınarhisar\'da

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Pınarhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Taşkoparan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin'i makamında ziyaret etti.

Özderin ile bir süre sohbet eden Taşkoparan, Kaymakam Özderin'e görevinde başarı diledi.

Özderin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taşkoparan, daha sonra Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'a da ziyarette bulundu.