Başsız Ceset Bulundu

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde yanmış otomobilin yanında başsız cesedi bulunan evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir (39), toprağa verildi. Özdemir'in kayıp başının aranmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Olay, 5 Aralık sabah saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin Ferdi Özdemir'e ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma karakolunda ifadesi devam ediyor.

Ferdi Özdemir'in cenazesi, bugün Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekipleri, Aydoğmuş köyü ve çevresinde Özdemir'in kayıp başının bulunması için arama çalışmasını sürdürüyor.