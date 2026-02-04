Batı Trakya Türkleri'nden Dini Özerklik İtirazı - Son Dakika
Batı Trakya Türkleri'nden Dini Özerklik İtirazı

04.02.2026 13:21
Batı Trakyalı Türkler, atanmış müftülerin özerklikle çeliştiğini vurguladı ve itirazlarını iletti.

Batı Trakyalı Türkler, 1991'de çıkarılan yasa ile Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka'da müftülerin devlet tarafından atanmasının dini özerklikle bağdaşmadığını belirtti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığınca yayımlanan "Yunanistan'da Dini Öneme Sahip Alanlarda Yaşanan Olaylar - 2024" başlıklı raporda Batı Trakya Türk toplumuna ilişkin yer alan hususlara yönelik itirazlarını içeren yazılı görüşünü yetkili Yunan makamlarına ilettiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu görüşte uluslararası anlaşmalar uyarınca dini özerkliğe sahip Batı Trakya Türk toplumunun dini alanda yaşadığı sorunlar ve taleplerin aktarıldığı ifade edildi.

Batı Trakya'da azınlığın tanımadığı atanmış müftüler ile azınlığın seçtiği müftüler nedeniyle ikili bir yapı oluştuğuna dikkati çekilen açıklamada, bunun da dini temsil ve toplumsal birlik açısından sorunlara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 1991'de çıkarılan yasa ile Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka'da müftülerin devlet tarafından atanmasının dini özerklikle bağdaşmadığı vurgulandı.

Rodos ve İstanköy'deki Türk toplumunun dini özgürlüklerinin devlet müdahaleleriyle kısıtlandığı belirtilen açıklamada, Osmanlı Devleti döneminden kalma camilerin korunması ve restorasyonu konusunda da çeşitli sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Raporda Batı Trakya Türk toplumu ile Rodos ve İstanköy'deki Türk toplumuna ilişkin bilgilerin "yüzeysel, eksik ve hatalı" olduğu vurgulanan açıklamada, raporun resmi tezleri tekrar eden yanlı bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, 4964/2022 sayılı "Trakya'daki Müftülüklerin Modernleştirilmesi" yasası kapsamında Dimetoka'ya yapılan müftü atamasının toplum iradesini ve dini özerkliği zedelediğine işaret edildi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı 1 Aralık 2025'te "Yunanistan'da Dini Öneme Sahip Alanlarda Yaşanan Olaylar - 2024" başlıklı rapor yayımlamıştı.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Güncel, Son Dakika

