Batman'da 150 yabancı öğrenciye iftar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da 150 yabancı öğrenciye iftar verildi

29.04.2022 20:58
Batman'da 150 yabancı öğrenciye iftar verildi

Batman Gençlik Merkezi tarafından Batman'da eğitim gören 150 yabancı öğrenciye iftar verildi.

Batman Gençlik Merkezi tarafından Batman'da eğitim gören 150 yabancı öğrenciye iftar verildi.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Batman Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen iftar programında dünyanın farklı ülkelerinden gelip kentte eğitim gören öğrenciler ile Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler aynı sofrada buluşturuldu.

Kur'an tilaveti ile başlayan programa 150 kişi katıldı.

Batman Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran, ramazan ayının son günlerine ulaştığımız bu günlerde Batman'da bulunan yabancı öğrencilerle bir araya gelmek amacıyla iftar programı düzenlediklerini söyledi.

"Ensar Muhacir Buluşması" temasıyla yapılan programla farklı ülkelerden Batman'a gelenlerle aynı sofrayı paylaştıklarını kaydeden Baran, "İftar vesilesiyle kardeşlerimizle soframızı, sevgimizi, muhabbetimizi paylaşmış olduk." dedi.

İftar programına Batman Gençlik Spor İl Müdürü Şafi Özperk, İl Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, STK temsilcileri ile davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Kort tenisi şampiyonasında büyük başarı Kort tenisi şampiyonasında büyük başarı Kaymakam Atasoy, Özgü ailesinin sofrasında iftarını açtı Kaymakam Atasoy, Özgü ailesinin sofrasında iftarını açtı

gençlik, Suriye, Batman, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da 150 yabancı öğrenciye iftar verildi - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
21:01 Aydın'da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 21:12:17. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da 150 yabancı öğrenciye iftar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement