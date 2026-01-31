Batman'da 37 Şüpheli Yakalandı

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 14-30 Ocak'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 37 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
