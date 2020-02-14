Batman'da 500 yataklı hastanenin yatırım programına alınması memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Batman'da 500 yataklı hastanenin yatırım programına alınması memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Batman'da 500 yataklı hastanenin yatırım programına alınması memnuniyetle karşılandı

21 dakika önce

2020 yılı yatırım programı kapsamına alınan 500 yataklı Batman Devlet Hastanesi projesinin Resmi Gazetede yayınlanması kentte sevinçle karşılandı.

Batman'da 500 yataklı hastanenin yatırım programına alınması memnuniyetle karşılandı, System.String[]

Batman'da 500 yataklı devlet hastanesi 2020 yılı yatırım programına alınıp Resmi Gazete'de yayımlandı. Batman'ın büyük ölçüde yaşadığı hastane yoğunluğuna son verecek olan yeni hastanenin yatırım programına alınmasına ilişkin konuşan Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği Başkanı Osman Bağaç, emeği geçen devlet büyüklerinden yereldeki sivil dinamiklere herkese teşekkür etti.

"AYNI DUYARLILIK SÜRMELİ"

Bağaç, yaptığı açıklamada hastanenin hızlı bir şekilde başlaması ve proje aşamasından sonra inşaat sürecine girmesi için aynı duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Osman Bağaç

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bağaç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, Sağlık Bakanımız sayın Prof.Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere, Batman'ımıza bu önemli kazanımı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Yerelde Sağlık-Sen başta olmak üzere, Batmandaki muhtarlar, muhtar dernek başkanları ve yerel basınımızın baskısı neticesinde merkezi hükümetimiz bu talepleri olumlu değerlendirip Batman'ın sağlık alanında önemli bir ihtiyacı olan 500 yataklı hastane projesini onaylamıştır. Bizlerde, Uluslar arası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) olarak, en son Batmandaki 3 muhtar dernek başkanı ile yaptığımız basın açıklaması sonrası Ankara'da geniş yankı bulan çağrımızın olumlu neticelenmesi bizleri mutlu etmiştir. Batman adına, USED adına ve muhtarlarımız adına devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi yineliyoruz ve hastanenin yapım süreci konusunda da aynı duyarlılığın devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Batman, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:36 Kaynak: Bültenler
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